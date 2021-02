Inter Primavera, Oristanio: “Stiamo crescendo, possiamo fare molto bene”

Le parole del fantasista nerazzurro al termine della gara contro la Roma, vinta per 1-0 grazie al gol di Satriano

Gaetano Oristanio, centrocampista offensivo dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo contro la Roma : "È stata una bellissima gara, difficile nel suo andamento, in cui era importante portare a casa i tre punti.

In campo si è visto grande equilibrio, siamo stati perfetti in difesa e in attacco abbiamo sfruttato l'opportunità che ci siamo creati. Siamo una squadra giovane ma stiamo crescendo tanto, abbiamo una rosa lunga e possiamo fare molto bene. Col Sassuolo una sfida molto difficile, l’importante è recuperare e affrontare al meglio la gara".