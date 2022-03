Inter, obiettivo finale di Coppa Italia: manca dal 2011. La priorità è una sola: segnare

In Coppa Italia vige ancora la regola, abolita nelle coppe europee, del gol in trasferta, che vale doppio anche in questa edizione

Marco Macca

Ecco perché, come scrive Repubblica, la priorità assoluta dell'Inter di Simone Inzaghi questa sera nel derby contro il Milan nella semifinale d'andata è segnare:

"All’Inter la finale di Coppa Italia manca dal 2011. Da allora per quattro volte si è fermata in semifinale. Il Milan l’ultima l’ha giocata nel 2018, subendo un 4-0 dalla Juve. Stasera dovrà fare attenzione alla regola cancellata in Europa, non ancora in Italia: gioca in casa e ogni gol in trasferta vale doppio. È ancora viva la memoria del doppio pareggio che nel 2003 spedì in finale Champions a Manchester contro la Juve il Milan e non l’Inter. La cui priorità è dunque segnare. Non lo fa dal gol di Dzeko a Napoli. Sono seguite tre partite con 53 tiri fatti, nove nello specchio".

(Fonte: Repubblica)