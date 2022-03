Inter, verso la Fiorentina: Gosens sì o no? Novità D’Ambrosio per Inzaghi

Si avvicina la sfida di sabato alle 18 contro la Fiorentina in casa Inter. Simone Inzaghi pensa ad alcune novità di formazione

Si avvicina la sfida di sabato alle 18 contro la Fiorentina in casa Inter. Aspettando le notizie odierne su Marcelo Brozovic (pronto Arturo Vidal a sostituirlo), Simone Inzaghi pensa ad alcune novità di formazione. Ne parla oggi il Corriere dello Sport: “In difesa al posto di De Vrij ieri è stato provato Skriniar, con D'Ambrosio a destra e Bastoni a sinistra. Rispetto a Torino, dunque, fuori Ranocchia. Sulla sinistra, invece, ancora spazio per Perisic ed esordio dal 1' rinviato per Gosens”, si legge. In attacco si va verso la conferma della coppia Lautaro Martinez-Dzeko.