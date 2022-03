Inter, esordio dal 1’ per Gosens? Novità D’Ambrosio, ecco i favoriti in attacco

Ecco le possibili novità di formazione di casa Inter per il prossimo match di campionato contro la Fiorentina

C’è ottimismo sul recupero di Marcelo Brozovic in casa Inter . Sensazioni positive sul croato, ma per ora non si è aggregato al gruppo: lo farà nei prossimi giorni verso la Fiorentina. Ecco le possibili novità di formazione dalla Gazzetta dello Sport.

“Presto per capire quali siano i piani di Inzaghi per il match di sabato, quando sarà obbligatorio tornare alla vittoria per non perdere il treno scudetto. Probabile che rispetto a Torino sia D'Ambrosio a sostituire De Vrij, con Skriniar al centro e Bastoni braccetto di sinistra. In mezzo al campo il tecnico si augura di avere il terzetto titolare, altrimenti dovrà valutare chi schierare al posto di Brozovic. L'unico che però un vero vice non ce l'ha. A destra potrebbe tornare Dumfries, mentre a sinistra Perisic è insidiato da Gosens, che dopo una lunga assenza sta ritrovando la condizione e potrebbe esordire dal 1'. Il tedesco e Ivan però potrebbero anche giocare insieme, col croato dirottato a destra. In attacco restano favoriti Dzeko e Lautaro. Il Toro però è diffidato (al pari di Vidal) e con un giallo sabato salterebbe la Juve”, si legge.