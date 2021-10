Sky – Inter, da Gagliardini e Dimarco a Perisic: un solo dubbio di formazione

Le ultimissime da Sky Sport sulle scelte di formazione di Inzaghi per la sfida in programma alle 18 all'Olimpico

Manca sempre meno a Lazio-Inter. Secondo Sky Sport, l’unico vero dubbio di formazione di Simone Inzaghi è legato ai sudamericani e dunque a Lautaro Martinez. O lui o Perisic in attacco accanto a Dzeko, con Darmian e non Dumfries a destra e Dimarco pronto a giocare a sinistra invece. A centrocampo con Brozovic e Barella ci sarà Gagliardini, conferme in difesa: tocca a Skriniar, de Vrij e Bastoni.