Inter, rosa al completo per Inzaghi: dubbi e scelte di formazione verso la Samp

Si avvicina l’ultimo atto della stagione per l’Inter: andiamo a vedere dunque dubbi e scelte di formazione per la sfida con la Samp

Si avvicina l’ultima giornata del campionato di Serie A. L’ultimo atto della stagione per l’Inter, che affronterà la Sampdoria domenica alle 18 a San Siro (tutto esaurito per l’occasione). In contemporanea, il Milan farà visita al Sassuolo e si deciderà così la corsa scudetto in extremis. Rosa al completo per Simone Inzaghi, che avrà tutti a disposizione per il match con i blucerchiati. Andiamo a vedere dunque dubbi e scelte di formazione per la sfida con la Samp.