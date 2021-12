Salernitana-Inter, le ultime sulle formazioni probabili: ci sarà ancora Perisic?

La squadra nerazzurra chiamata a mantenere il primo posto nel fine settimana che vedrà affrontarsi Milan e Napoli

L'occasione di allungare sulle rivali deve essere colta. Attendendo il risultato di Milan-Napoli, l'Inter deve fare il suo contro la Salernitana e per questo Inzaghi non ha previsto troppi cambi rispetto alla gara con il Cagliari.

Potrebbe esserci ancora una volta Perisic a sinistra e non Dimarco come si diceva nei giorni scorsi. A destra ancora Dumfries, con Darmian che è rimasto a Milano nonostante sia stato recuperato dall'infortunio. Centrocampo e difesa restano immutate. In attacco Sanchez, dopo la prova col Cagliari, potrebbe giocare dal primo minuto con Dzeko. Lautaro sarà pronto a subentrare.