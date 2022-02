CorSera – Inter, problema attacco: zero gol contro le big, serve un rinforzo

I nerazzurri, miglior attacco del campionato, ultimamente stanno facendo fattica sotto porta: i numeri parlano chiaro

Dzeko, Lautaro e Sanchez: gli attaccanti dell'Inter (senza contare l'infortunato Correa e Caicedo appena arrivato) sono finiti nel mirino della critica, e i loro numeri nell'ultimo periodo parlano chiaro. Difficoltà realizzative evidenti, un problema per il Corriere della Sera: "Cinque sconfitte stagionali, tre in Champions League (due con il Real Madrid e l’ultima con il Liverpool), creando tanto senza segnare lo straccio di un gol. L’Inter ha un problema in attacco nelle partite che contano, unica eccezione la finale di Supercoppa. Nelle sfide importanti Lautaro, Dzeko e Sanchez sono scomparsi. L’Europa è lontana, i nerazzurri giocano bene e perdono sempre. [...] La crisi dell’attacco sta in numeri da profondo rosso. Lautaro non segna su azione dal 17 dicembre , Dzeko e Sanchez negli ultimi due mesi sono andati in gol, in serie A, due volte. Chi più di altri è sotto accusa è Lautaro. L’argentino ha avuto un giusto rinnovo del contratto, il peso dell’ingaggio si porta dietro quello delle responsabilità".

"L’obiettivo era raggiungere gli ottavi di Champions. La gara di ritorno a Liverpool sarà vissuta con animo più leggero visto il risultato dell’andata. Il punto è il futuro. L’Inter ha rinnovato Barella e Lautaro, è in arrivo la prossima settimana il prolungamento di Brozovic, Gosens è stato preso. Con Perisic, attratto dalle sirene di Germania e Inghilterra, si discuterà più avanti. La rosa ha un’età media di 29,9 anni. Solo per restare all’attacco: Dzeko 36 anni a marzo, Sanchez 33, Lautaro 24, Correa 27. Davanti serve un ricambio, soprattutto se Lautaro dovesse partire. Il sogno è Dybala, la pista più viva Scamacca. L’Inter oggi è un instant team, progettato per vincere subito. Per durare ha necessità di rinnovarsi, di investimenti. Il primo passo sono i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin che potrebbero essere annunciati oggi. La chiave per progredire è il mercato. A giugno potrebbero arrivare una doppietta di cessioni Se si vuole competere, non solo accontentarsi in Europa, e se si vuole restare ai vertici in Italia, cosa per nulla scontata, servono investimenti giusti. Ma spesso sono i più costosi".