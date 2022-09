SM – Inter, problemino durante la rifinitura per Brozovic: è in dubbio per Udine

Si ferma Marcelo Brozovic in casa Inter . Dopo l'infortunio dei giorni scorsi di Hakan Calhanoglu in allenamento, un nuovo stop nei nerazzurri di Simone Inzaghi alla viglia della sfida con l'Udinese in programma domani alle 12.30.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, oggi Brozovic ha avuto un problemino di natura fisica durante la rifinitura. È in dubbio per la sfida con l'Udinese di domani, seguiranno aggiornamenti già nelle prossime ore. In caso di forfait, la prima alternativa per il ruolo è l'ex Empoli Asllani.