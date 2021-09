Inter, problema sudamericani: a Genova con un solo allenamento. “Inzaghi pensa al turnover”

Gli impegni in giro per il mondo durante la sosta nazionali non lasciano tranquillo Simone Inzaghi, con la testa già proiettato a Samp-Inter

Marco Macca

Gli impegni in giro per il mondo durante la sosta nazionali non lasciano tranquillo Simone Inzaghi, con la testa già proiettato a Sampdoria-Inter. In tanti, sottolinea il Corriere dello Sport, andranno a Genova con un solo allenamento nelle gambe:

"... Resta ora da capire quale sarà la reazione alla ripresa del torneo, dopo due settimane senza tanti giocatori, alcuni dei quali attesi, dopo gli impegni oltre Oceano con le rispettive nazionali, solo venerdì. Con la squadra svolgeranno un solo allenamento (quello di sabato 11) e partiranno per Genova. Ecco perché Inzaghi pensa al turnover che non poteva fare a pieno nelle scorse stagioni complice una panchina biancoceleste più ristretta e meno qualitativa rispetto a quella attuale: vuole i 3 punti anche contro i blucerchiati senza però dimenticarsi del Real Madrid e del ritorno della Champions in un San Siro animato dal pubblico (mercoledì 15)".

(Fonte: Corriere dello Sport)