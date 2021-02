Inter, vittoria e primato. TS: “Sarà un problema buttarla giù dal trono”

I nerazzurri, trascinati da un Lukaku in versione Incredibile Hulk, battono 3-1 la Lazio e si portano in testa alla classifica

Tutto secondo copione: l'Inter batte 3-1 la Lazio e, approfittando dello scivolone del Milan, conquista la vetta della classifica. Tuttosport esalta la prova dei nerazzurri e, in particolare, di Romelu Lukaku, autentico mattatore della serata: "Comanda l’Inter. E ora sarà un problema buttarla giù dal trono. Senza Coppe, con una determinazione di ferro (in proposito, basta riguardarsi la partita che Perisic fa su Lazzari) e un fuoriclasse che - avendo la possibilità di giocare una partita a settimana - può abbattersi come un ciclone su ogni difesa.

Romelu Lukaku ha schiacciato la Lazio come l’Incredibile Hulk: grazie alla doppietta ha raggiunto i trecento gol in carriera ma l’immagine che rimarrà della Grande Notte di San Siro è tutta nella sgroppata che ha portato al 3-1 di Lautaro quando Parolo è caduto come un fuscello nel tentativo di arginare Big Rom. Un’azione da urlo che ha scacciato via tutte le paure dopo che la fortunosa deviazione di Escalante sulla punizione di Milinkovic-Savic aveva riaperto la partita".