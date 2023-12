Inter, problemi sulla catena di destra. De Vrij e Dumfries infortunati, oggi gli esami

Inzaghi è stato costretto a sostituire De Vrij e Dumfries per infortunio e ora si aspetta l'esito degli esami in programma oggi.

Le uniche brutte notizie notizie della trasferta di Napoli, dove l'Inter si è ripresa il primo posto vincendo 3-0 al Maradona, arrivano dagli infortuni. Inzaghi è stato costretto a sostituire De Vrij e Dumfries per infortunio e ora si aspetta l'esito degli esami in programma oggi. Ma rientreranno a breve due pedine in difesa.

"Sulla catena di destra sembra accanirsi il destino: a Napoli è finito k.o. anche l’altro olandese, Denzel Dumfries. In teoria l’esterno sarebbe un “titolarissimo” con Pavard dietro di sé, e invece i guai di entrambi continuano a far spremere Darmian, su e giù dalla posizione di braccetto a quella di laterale. Dumfries ha subìto un risentimento muscolare ai flessori della gamba sinistra (buone le sensazione del giorno dopo), ma più di lui preoccupa De Vrij: nel suo caso il risentimento è all’adduttore della gamba sinistra. Lo staff medico dell’Inter non si sbilancia e aspetta per entrambi solo gli esami di oggi, a 36 ore circa dal trauma. Ma in ogni caso, ormai abbondanza e duttilità sono i veri antidoti all’emergenza", scrive La Gazzetta dello Sport.