Tuttosport: “Inter, tre profili per l’attacco sembrano destinati a non decollare”

Secondo il quotidiano torinese, ci sono tre nomi da scartare per quanto riguarda il reparto offensivo dell'Inter

Mentre continuano le valutazioni in casa Inter per quanto riguarda i rinforzi in attacco, secondo Tuttosport c'è già qualche pista da poter scartare. Il quotidiano torinese spiega infatti nella sua edizione odierna: "I profili di Insigne, Jovic e Weghorst, per motivi totalmente differenti tra di loro, sembrano sempre più piste destinate a non decollare veramente mai. Il capitano del Napoli ha detto no al corteggiamento dello Zenit. Il serbo del Real aspetta - forse invano - una chiamata da Milano, mentre la punta del Wolfsburg è stata proposta, ma con lui di davvero concreto non c’è ancora stato nulla".