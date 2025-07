Prosegue il conto alla rovescia in vista della nuova stagione che per l'Inter prenderà ufficialmente il via lunedì 25 agosto

Prosegue il conto alla rovescia in vista della nuova stagione che per l'Inter prenderà ufficialmente il via lunedì 25 agosto con la prima giornata di Serie A contro il Torino a San Siro. L'avvicinamento ai primi impegni ufficiali del 2025/26 dei nerazzurri inizierà con il raduno al BPER Training Centre fissato nella mattina di sabato 26 luglio per la ripresa degli allenamenti e proseguirà con diversi appuntamenti sul campo.