Inter, il programma delle amichevoli: settimana prossima tre test in cinque giorni

Prima settimana di lavoro per l’Inter di Antonio Conte, tornata ad allenarsi dopo la finale di Europa League. In vista della ripresa del campionato, come riporta Tuttosport, i nerazzurri hanno fissato per settimana prossima i primi test amichevoli:

“Tre test in cinque giorni per scaldare i motori in vista della prima giornata di campionato. È il programma delle prime uscite stagionali dell’Inter nel corso di questa preparazione iniziata a ranghi completi due giorni fa.

Martedì prossimo alla Pinetina (calcio d’inizio alle 17) la squadra di Conte affronterà il Lugano, già incrociato la scorsa estate al termine del ritiro svolto proprio nella città del Canton Ticino.

Venerdì 18 i nerazzurri sosterranno una sgambata sempre sui campi della Pinetina contro la Carrarese, formazione di Serie C. Il giorno dopo, sabato pomeriggio, primo contatto con il prato di San Siro e una crescita nella categoria dell’avversario. Di fronte all’Inter ci sarà il Pisa che giocherà la prima giornata di Serie B sette giorni più tardi con la Reggiana“.