CorSera – Inter, il programma di Eriksen: a breve gli esami, nel weekend rientro in Danimarca

Dopo il ritorno a Milano, Eriksen ha salutato dirigenti, staff tecnico e compagni dell'Inter per la prima volta dal terribile spavento

"Le visite specialistiche per Eriksen non partiranno in giornata, ma a breve. Le visite hanno un unico obiettivo, capire se Eriksen può togliere il defibrillatore o se la possibilità non esiste. L’aspetto è dirimente, con l’apparecchio salvavita installato la sua carriera calcistica in Italia è finita, potrebbe ancora giocare in alcuni Paesi all’estero, dove vigono regole differenti. Gli esami non saranno lunghi, al massimo due tre giorni, nel fine settimana Eriksen lascerà l’Italia, tornerà in Danimarca per poi andare in vacanza con moglie e figli".