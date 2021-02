Balzaretti: “Scudetto? Non ce n’è, pensavo che l’Inter lo vincesse già un anno fa”

L'ex calciatore, nonché opinionista di Dazn, ha detto la sua sulla lotta per il campionato e non ha avuto dubbi sul suo pronostico

Federico Balzaretti, ex giocatore e opinionista di Dazn, ha parlato del derby tra Inter e Milan e della lotta per il campionato: «Pioli difende con la pressione alta ma se non la fai bene dai campo all'Inter e la squadra nerazzurra in campo aperto sappiamo che è bravissima».

Quando all'ex giallorosso hanno chiesto della classifica della Roma ha parlato della lotta per il titolo: «La classifica è quella, e un posto in CL per la Roma è un ottimo risultato. Per quanto riguarda la vittoria del campionato non ce n'è. Pensavo che Conte e l'Inter lo vincessero già un anno fa. Lo dico dall'inizio dell'anno».