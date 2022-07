Inter, la proposta a Sanchez: il cileno vuole essere sicuro di una cosa. Club disposto…

Dopo aver raggiunto un accordo con Vidal per la risoluzione consensuale del contratto, l’Inter ha fretta di chiudere con Sanchez. Come riporta il Corriere della Sera, al cileno sono stati offerti 4 milioni per la risoluzione del contratto. "Il giocatore, prima di liberarsi, vorrebbe avere certezze sulla nuova destinazione: un ulteriore milione potrebbe convincerlo a lasciare subito Milano".