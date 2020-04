Stampa Uk – Lautaro, una proposta per l’Inter trova ostacoli tra dirigenti del Barça

Di Lautaro Martinez non parlano solo in Spagna ma anche in Inghilterra. Skysports sostiene che il giocatore vuole andare al Barcellona e trovare un accordo per il suo contratto non sarà un problema. La discussione va avanti da un po’ e l’Inter aveva chiesto di inserire Arthur nella trattativa. Ma il Barça propone Semedo, interessato al trasferimento a Milano, a Alena (che gioca in prestito al Real Betis).

Secondo il sito del canale inglese, diversi dirigenti del Barcellona non vedrebbero di buon occhio l’idea che si venda un altro giocatore che arriva dalla cantera blaugrana, come è successo con Perez. Offerto all’Inter anche Firpo, ma questa proposta non ha trovato entusiasta il club nerazzurro.

(Fonte: skysport.com)