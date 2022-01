Inter, proposto Origi: la sua situazione contrattuale e la risposta nerazzurra

L'attaccante belga è in uscita dal Liverpool: i suoi agenti sono al lavoro per cercare la soluzione migliore

Caicedo subito, Scamacca a giugno: sembra essere questa la strategia scelta dall'Inter per quanto riguarda l'attacco. A tal proposito, La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena di mercato riguardante i nerazzurri: "Nelle ultime settimane ai nerazzurri è stato proposto il profilo di Divock Origi, il belga del Liverpool che non è da considerare in scadenza, in quanto i Reds sono in possesso di una clausola di rinnovo per un'ulteriore stagione, fino al 2023. L'Inter, a cui pure il calciatore non dispiace, è passata oltre. C'è Scamacca nei pensieri".