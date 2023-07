Inter, prosegue ‘All Action Hero’: la stagione di Lautaro Martinez

Un Toro versione Mondiale: Lautaro Martinez è stato uno dei principali trascinatori dell'Inter nella stagione 2022/23. Leader tecnico ed emotivo della squadra nerazzurra, il Toro ha vissuto la sua migliore annata a livello realizzativo da quando si trova in Italia: Lautaro ha segnato 28 gol considerando tutte le competizioni. In Serie A l'argentino è arrivato secondo nella classifica marcatori alle spalle del solo Osimhen, ma le sue reti hanno portato in dote all'Inter ben 15 punti in più in classifica. 21 gol, ma anche 6 assist in campionato, 10 in totale in stagione: altro record per Lautaro, mai così decisivo.