Ts – Inter, ecco dove intervenire per fare il prossimo step. Inzaghi? Il club lo aiuti…

Tuttosport analizza i motivi della sconfitta dell'Inter contro il Liverpool

"Inzaghi aveva pochi ricambi in panchina. L’Inter che in Serie A può vantare probabilmente una delle rose più lunghe e profonde, in Europa purtroppo è corta. Inzaghi ha però dimostrato di aver plasmato una squadra che, rispetto a quella di Conte, sembra più adatta a misurarsi con le big europee, e dunque c'è bisogno che la società aiuti il tecnico in vista della prossima stagione allungando l'organico con innesti mirati a offrire più alternative in ogni reparto. L'undici nerazzurro vale molto e lo si è visto per 70 minuti anche contro il Liverpool, quello che c'è dietro no ed è lì che il club dovrà intervenire per effettuare il prossimo step".