GdS – Inter, la prova di Champions dimostra una differenza con l’anno scorso

I nerazzurri si trovano ormai a loro agio in alta quota e vogliono ritrovare la vetta prima possibile

Lo scudetto vinto appena pochi mesi fa dà sicuramente una marcia in più allo spogliatoio dell'Inter. Sottolinea la Gazzetta dello Sport: "L’Inter ha un gruppo vincente, che non può preoccuparsi di gestire l’alta quota semplicemente perché sa già cosa l’aspetta. In soldoni: se un anno fa i nerazzurri sotto sotto temevano un arrivo in volata tra aprile e maggio - che non c’è mai stato perché da febbraio in poi hanno fatto il vuoto - oggi al contrario saprebbero come comportarsi, in termini di pressione. Una prova di forza, in questo senso, è arrivata proprio dalla Champions. L’Inter ora è più matura. In Europa, dopo le prime due giornate, era spalle al muro. In passato ha sempre fallito l’occasione. Ora ha centrato l’obiettivo: sei punti con lo Sheriff dovevano essere e sei sono stati. È un segnale di compattezza, oltre che di fiducia nei propri mezzi".