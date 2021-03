CdS – Inter-Atalanta, prova del fuoco per Conte: partita chiave per lo scudetto

Secondo il Corriere dello Sport, Inter-Atalanta è una partita chiave per la rincorsa dei nerazzurri di Conte allo scudetto

"L'esame del lunedì è tra i più rognosi: l'Atalanta si presenta a San Siro dopo quattro vittorie di fila (in campionato). L'altro filotto è allo stesso modo colorato di nerazzurro, luccica di più a fronte di un girone di ritorno immacolato e chiama l'Inter alla prova del fuoco. Se non è la partita-chiave per la vittoria dello scudetto, poco ci manca. Perché l'Atalanta in questi anni ha battuto tutte le big e superarla sarebbe un altro passo importantissimo verso il tricolore".