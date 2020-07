Condò: “Inter deve provare a vincere l’EL. Getafe? Carta moschicida. Eriksen è il migliore ma…”

“Inter e Roma devono concorrere per vincere l’Europa League. Ci sono due fatti: nessuna delle due sta vivendo un buon momento. Hanno delle bruttissime avversarie perché il Siviglia è il secondo favorito del torneo dopo il Manchester United. Il Getafe è una squadra di stampo completamente diverso, è una carta moschicida che ti si attacca e non ti lascia. Eriksen? CI vuole molto lavoro per inserirlo. Avendolo ammirato al Tottenham, credo che sia il giocatore migliore del centrocampo dell’Inter e il perno attorno a quale costruire questa squadra. Secondo me è superiore al Bayer Leverkusen“. È il commento di Paolo Condò al termine del sorteggio della Final Eight di Europa League.

(Sky Sport)