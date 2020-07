Repubblica – Inter seduta in fondo al pullman per la Champions. Incapace di vincere e di giocare

“Quarti. Come l’anno scorso e come l’anno prima. L’Inter si trova seduta in fondo al pullman per la Champions, in ultima fila, quella degli studenti scansafatiche. E proprio come uno scolaro discolo, per svegliarsi il gruppo di Conte ha avuto bisogno di un ceffone. Ci ha pensato Lazovic, dopo 100 secondi, liberatosi di. Il lancio glielo ha fatto Dimarco, ex nerazzurro come anche Faraoni. Giocatori che a questa Inter, a corto di gamba e di idee, farebbero comodo. E a Dimarco si perdona anche l’autogol del passeggero vantaggio nerazzurro, vendicato nel finale da Veloso, su assist di Rrahmani. Due a due. Non abbastanza per l’Inter per scavalcare l’Atalanta, che adesso ha un punto in più e se lo merita.“, spiega Repubblica.