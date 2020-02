Repubblica – L’Inter non si nasconde più: indizio e prova che punta allo scudetto

Anche i colleghi di Repubblica si soffermano sugli obiettivi stagionali dell’Inter di Antonio Conte: “L’Inter non si nasconde più. Il mercato d’inverno, che ha portato un campione e due ottimi giocatori, era stato l’indizio. La vittoria in rimonta contro il Milan, in un derby che sarà ricordato, è la prova: la banda Conte punta allo scudetto. Lo vuole con la ferocia del suo allenatore, specialista in campionati nazionali, meglio se vinti al primo anno su una nuova panchina. «È ancora presto, ma lo possiamo sognare», ha risposto l’ex ct a chi, incassato il 4-2 di San Siro, gli chiedeva se l’Inter corra verso il tricolore. Beppe Marotta a questa Inter, che è anche sua, ha appena regalato Eriksen (il campione), Moses e Young (i due ottimi giocatori). Aggiunte fatte non certo per giocarsi la Coppa Italia e l’Europa League, che pure Conte assicura di non voler snobbare”.