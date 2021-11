Inter, 11 punti persi da situazioni di vantaggio: ecco spiegato il gap da Milan e Napoli

Il gap di 7 punti da Milan e Napoli accumulato dall'Inter si può spiegare in gran parte con i tanti punti persi da situazioni di svantaggio

Il gap di 7 punti da Milan e Napoli accumulato dall'Inter in queste prime 12 giornate di campionato si può spiegare in gran parte, secondo il Corriere dello Sport, con i tanti punti persi da situazioni di svantaggio. Scrive il quotidiano:

"Al di là dei meriti del campo, spesso soggettivi, c’è un dato che evidenzia in maniera netta uno dei difetti di questa Inter: i punti lasciati per strada da situazioni di vantaggio. Con quelli del derby, appunto, il totale è arrivato addirittura a 11. Considerando che, finora, sono state completate 12 giornate, la media è di quasi uno a partita. Per di più, tenuto conto che il distacco della squadra nerazzurra dalla vetta della classifica, occupata da Milan e Napoli, è di 7 lunghezza, ce n’è abbastanza per spiegare il distacco accumulato".