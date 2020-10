Inter, punto sui positivi: Skriniar in isolamento da 19 giorni. Gagliardini e Radu sperano…

L‘Inter spera che il tampone a cui si è sottoposto Achraf Hakimi risulti oggi negativo. Sia per aggregarlo immediatamente alla squadra di Conte, sia per scongiurare il pericolo di un contagio interno. Anche se, in casa nerazzurra, restano alcuni giocatori positivi al Covid:

“Tornando ad Hakimi, l’isolamento fiduciario scattato mercoledì, tanto per cominciare, finirebbe automaticamente e immediatamente, ma soprattutto verrebbero cancellate l’ansia e la preoccupazione con cui sono stati vissuti gli ultimi giorni e con cui si sarebbero vissuti pure i prossimi. Verrebbe meno, infatti, il rischio di un contagio interno (…). Se Young è negativo, infatti, Skriniar continua ad essere positivo ormai da 19 giorni. Solo qualcuno meno per Gagliardini e Radu, che si augurano di ricevere una buona notizia nella giornata di oggi“, si legge sul Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)