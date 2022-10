SM – Riecco la vecchia Inter: segnali incoraggianti anche se resta un punto di domanda

"L'Inter è tornata e non sembra aver intenzione di fermarsi". Apre così il servizio di Sport Mediaset in merito alla vittoria dell'Inter contro la Sampdoria. La sesta nelle ultime sette per i nerazzurri, che si lasciano alle spalle le critiche per i primi mesi non convincenti. L'Inter è di nuovo squadra: le sbracciate di inizio anno hanno lasciato spazio agli abbracci e attestati di stima tra i giocatori, segnali incoraggianti per i nerazzurri in vista di una settimana che porta alla sfida contro la Juventus.