Inter, il punto sugli sponsor: dal rinnovo con Nike al futuro di DigitalBits

In casa Inter, dopo le notizie poco confortanti circolate ieri su DigitalBits, si è tornati a parlare di sponsor. Tuttosport ha fatto il punto, fra rinnovo e nuovi scenari: "Proprio in questi giorni è stata chiusa la trattativa con Nike che prevede un rinnovo del contratto fino al 2030 a 24 milioni più bonus. Un matrimonio che premia il lavoro fatto dal club dopo la sua svolta all'insegna dell'innovazione e della digitalizzazione (dalla Media House vengono prodotti 70mila contenuti all'anno) che ne ha fatto un marchio di lifestyle vicino ai target dell'azienda americana. Questo spiega perché Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'area corporate e il suo braccio destro Luca Danovaro, responsabile marketing del club, siano riusciti a ottenere un rinnovo di contratto che vede la parte fissa raddoppiata rispetto alle cifre attuali.

E c'è dell'altro perché l'Inter deve ancora completare il puzzle sulla maglia con lo sponsor di manica (che con Socios.com era proprio DigitalBits...): il che comporterà nuove entrate per il club che, non va dimenticato, ha confermato la partnership con Lenovo per la parte posteriore delle sue casacche. Il tutto nella speranza che si sciolga il contenzioso con DigitalBits che, per ora, resta sulle maglie (così sarà domani a Cesena) anche se la situazione, come sottolineato, è in grande evoluzione".