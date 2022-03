Inter, quale futuro per Satriano? GdS: “Più utile altro prestito, ecco perchè”

L'attaccante uruguaiano si sta mettendo in luce in Ligue 1 con la maglia del Brest: a fine stagione rientrerà alla base

Ceduto in prestito a gennaio al Brest, Martin Satriano si sta mettendo in luce in Ligue 1: già 3 i gol segnati dall'attaccante uruguaiano, con l'Inter che osserva con grande attenzione i suoi progressi. La Gazzetta dello Sportprova a fare il punto sul suo futuro:

"L'impatto con il calcio dei grandi è stato quindi positivo anche grazie alla sua notevole muscolarità e per lui vale un discorso simile a quanto detto su Agoumé: è presto per parlare della prossima stagione, ma gli scenari ipotizzabili sono i medesimi. Forse sull'uruguaiano potrebbe sembrare più avventata un'integrazione a tutti gli effetti nella rosa dell'Inter, in parte perché quella al Brest è la sua prima esperienza da titolare e in parte perché l'attacco è un reparto più affollato e in evoluzione rispetto alla mediana. In un modulo con due punte, i quattro posti sarebbero già blindati e forse un prestito sarebbe più utile di una stagione da quinto sostituto".