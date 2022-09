Inter, quale impatto dei nuovi arrivati? Ecco il minutaggio di ciascuno

L'obiettivo della dirigenza dell'Inter nello scorso mercato era quello di allungare in maniera importante la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in modo da garantirgli un'alternativa per ogni ruolo. Ma qual è stato l'impatto dei nuovi acquisti nell'inizio di stagione? Lo spiega il Corriere dello Sport: "Di fatto l'Inter vista nei primi 7 turni di campionato è stata la stessa del 2021-22.

Lo certificano i minutaggi dei volti nuovi: 227' per Lukaku (ko dopo le prime 3 giornate), 104' per Mkhitaryan (anche lui alle prese con qualche acciacco), 79' per Acerbi (arrivato all'ultimo giorno di mercato, in ritardo di condizione), 24' a testa per Bellanova e Asllani e 0' per Onana. In totale fanno 458 minuti di impiego con un solo gol, di Lukaku. Un po' poco. Certo se Big Rom fosse stato bene, sarebbe stato sempre titolare, ma a sorprendere sono soprattutto gli spiccioli concessi a Bellanova e ad Asllani".