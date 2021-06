Inter, quale sostituto per Hakimi? “Questa la pista di mercato da seguire”

Il Giorno spiega qual è la pista da seguire con maggiore attenzione in merito al successore di Achraf Hakimi

Sembra ormai questione di giorni, se non di ore, la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Ecco perché l'Inter è già al lavoro per trovare un successore al marocchino nel più breve tempo possibile. Questo il punto da Il Giorno: "Una fetta di quegli 80 milioni (se tanti saranno, al giocatore ne andranno invece 8 più bonus) verrà utilizzata per il sostituto dell'esterno marocchino. La pista italiana è una di quelle da seguire. Piacciono Lazzari, ma Lotito difficilmente farà sconti, e Zappacosta, reduce da una buona annata al Genoa ma di proprietà del Chelsea".