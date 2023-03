Cds – Inter, qualificazione Champions fondamentale. C’è il rischio concreto di dover…

La discontinuità mostrata in campionato, mette a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo Simone Inzaghi e l'Inter devono cambiare marcia già dalla prossima partita col Lecce. "Non entrare tra le 32 squadre partecipanti alla prossima fase a gironi di Champions costerebbe al club quasi 50 milioni di euro in colpo solo", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Un buco profondo che le casse non possono permettersi, visto che i budget attuali sono stati stanziati considerando i nerazzurri tra le prime quattro del campionato in corso e inserendo nei piani di sacrificio una sola cessione eccellente, con Dumfries o Brozovic in testa a tutti. In caso contrario c’è il rischio concreto di dover ricorrere ad altri addii forzati, con i nomi di Lautaro, Barella e Bastoni che ingolosiscono le pretendenti all’estero".

"Un declassamento in Europa League non potrebbe di certo essere considerato un salvagente a livello economico, in virtù della grande disparità tra i due tornei Uefa. Inoltre l’Inter senza Champions non sarebbe più così allettante, sia per chi è già in rosa e vuole competere per il meglio sia per chi dovesse finire al centro del tavolo delle trattative in entrata con prospettive limitate".