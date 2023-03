Inter, i quarti di Champions League mancano dal 2011: traguardo da 20 milioni

L'eventuale passaggio del turno rappresenterebbe per i nerazzurri un grande risultato sportivo, ma anche economico

Così scrive il Corriere dello Sport: "L'orologio nerazzurro in Europa potrebbe tornare indietro di dodici anni. L'Inter non entra ai quarti Champions dal 2010/11, la stagione del post-triplete di Mourinho. Inzaghi l'ha portata agli ottavi per due volte di fila, centrando il traguardo fallito da Conte e Spalletti, i suoi illustri predecessori. Il conto economico, superando il girone davanti al Barcellona, dice 58 milioni di ricavi nel prossimo bilancio. Battendo il Porto - tra premi Uefa (10,6), market pool e incasso al botteghino - ne entrerebbero altri 20".