Inter, vola la campagna abbonamenti. Quasi 40mila tessere vendute

I tifosi dell'Inter non vedono l'ora che inizia la nuova stagione. Manca poco, ma la voglia di calcio e la fame del popolo nerazzurro si fa sentire. La corsa per un posto a San Siro è già quasi terminata.

"La campagna abbonamenti dell’Inter continua a volare: quasi quarantamila tessere vendute per la stagione 2022-23 all’inizio della scorsa settimana e nuovo sold out per i settori di primo e secondo anello. Un risultato entusiasmante ma non sorprendente da queste parti: nell’ultimo campionato pre lockdown, infatti, l’Inter aveva fatto registrare già il numero più alto di abbonati della Serie A e il ritorno ai vertici delle ultime due stagioni non poteva che dar seguito alla vecchia tradizione dei fan nerazzurri. Il ritorno del re Lukaku, poi, ha dato quella spinta in più: tutti vogliono stare vicino a Inzaghi e alla squadra, tutti vogliono sentirsi partecipi del nuovo assalto alo scudetto", racconta La Gazzetta dello Sport.