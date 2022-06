Inter, quasi fatta per Mkhitaryan: 2 motivi per la scelta. Manca solo…

Il centrocampista armeno è pronto a lasciare la Roma: è sempre più vicino al club nerazzurro. I dettagli dell'operazione

Come sottolinea Tuttosport, l'affare non è ancora fatto al 100%. L'Inter ha informato la Roma della trattativa e ha offerto al calciatore un biennale da 3.5 milioni di euro e un plus di 2 milioni alla firma. La Roma non ha rilanciato, con Thiago Pinto che nel contatto avuto ieri mattina con l’agente del calciatore, ha invece ribadito la proposta, a dire il vero molto simile a quella dei vice campioni d’Italia, di ingaggio e bonus da 3.5 + 2 alla firma, ma per un annuale eventualmente rinnovabile per una ulteriore stagione in base al raggiungimento di determinate condizioni.