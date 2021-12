Inter, tiro al bersaglio e film già visto: “Serata impreziosita da questi 4″

Ecco i quattro principali protagonisti di Inter-Cagliari secondo l'analisi di Tuttosport dopo la vittoria per 4-0

“La partita di ieri è stata senza storia, un film per altro già visto diverse volte in questo campionato, con un’Inter padrona del campo e impegnata in un tiro al bersaglio verso la porta avversaria. Alle fine i tiri dei nerazzurri sono stati 24, di cui 15 nello specchio: è terminata 4-0 solo perché Cragno si è superato, negando almeno altri quattro gol (rigore parato a Lautaro, muro su Sanchez e riflessi felini su Dumfries e Skriniar), senza contare la traversa colpita nel finale dal “Niño Maravilla”. L’Inter ha avuto il 75% del possesso palla, con 770 passaggi contro i 250 del Cagliari: difficile potesse finire diversamente. In più ieri sera la squadra di Inzaghi ha confermato di essere letale non solo nelle trame di gioco ma anche su calcio piazzato. L’1-0 di Martinez è infatti arrivato sugli sviluppi di calcio d’angolo: è il decimo centro in stagione giunto da calcio piazzato, senza considerare i rigori, sette in Serie A e tre in Champions. L’argentino ha segnato di testa, l’undicesimo gol con questo fondamentale dell’Inter, neanche a dirlo come nessun’altra squadra in campionato. Martinez è stato senza dubbio fra i protagonisti della gara: difficile però scegliere il migliore, perché è vero che il "Toro" ha segnato due gol - arrivando per la prima volta a quattro partite consecutive in rete in A (10 in totale in campionato) - ma ha anche sbagliato un rigore (il secondo sugli ultimi quattro calciati).