Inter, questa l’ultima sfida alla Juve per Handanovic? Questo il piano del club

Una sfida speciale per Samir Handanovic, che era presente nell'ultima vittoria all'Allianz Stadium dell'Inter datata 2012. Domani sera lo sloveno sarà regolarmente tra i pali nerazzurri, ma forse per l'ultima volta contro i bianconeri: "È vero che, pur rinviando ogni discorso a fine stagione - spiega il Corriere dello Sport -, l’Inter vuole rinnovare il suo contratto, affiancandolo a Onana. Ma non si può escludere del tutto che il prossimo possa essere il suo ultimo Juventus-Inter, al netto evidentemente di un’eventuale finale di Coppa Italia".