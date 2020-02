Europa League, i bookies credono nella vittoria dell’Inter: più quotata dei nerazzurri solo…

Un’urna non troppo benevola ma che non intacca la fiducia. L‘Inter ha pescato il Getafe, in vista degli ottavi di finale di Europa League. Una squadra rognosa, in grado di eliminare l’Ajax, reduce nella scorsa stagione dalle semifinali di Champions League. Eppure, secondo i bookmakers i nerazzurri restano comunque tra le squadre favorite per alzare la coppa. I nerazzurri, dopo aver superato agevolmente il Ludogorets, sono infatti secondo Betclic tra le papabili candidate per la vittoria finale. Un successo vale infatti 6 volte la posta in palio. Una quota superiore soltanto a quella del Manchester United, in testa nei pronostici a quota 5.

Getafe a 17 – I prossimi avversari europei di Handanovic e compagni si fermano invece al settimo posto, a quota 17. Dietro all’altra squadra italiana, la Roma, sesta a 15. A completare il podio con Inter e United un’altra inglese, il Wolverhampton, a 7.50. Subito sotto al podio, dopo l’eliminazione dell’Ajax, si fanno strada Bayer Leverkusen e Siviglia, rispettivamente quarta e quinta in questa classifica.