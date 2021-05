Inter, Radu spiega: “Quest’anno ho realizzato due sogni”

Le parole del secondo portiere nerazzurro a proposito dell'annata che si concluderà domenica con il match contro l'Udinese

Due le grandi emozioni vissute da Ionut Radu nell'arco di questa stagione. Quali? Le ha raccontate proprio il giovane portiere dell'Inter ai canali ufficiali del club: "In questa stagione ho realizzato due sogni. Il primo è stato vincere lo scudetto insieme ad un gruppo fantastico, il secondo è stato tornare a giocare in prima squadra e farlo per la prima volta da titolare. Un'emozione incredibile".