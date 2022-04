Repubblica – Inter, per Radu trama romantica e gelida: fine pena (forse) mai

Il quotidiano torna sull'errore del portiere di riserva nerazzurro che compromette il finale di stagione

Nel ritratto proposto da Maurizio Crosetti, la Repubblica di questa mattina torna su quanto accaduto a Ionut Radu in Bologna-Inter di mercoledì. Questo il focus del cronista: "Il portiere che non c’era, che non c’è mai stato e che non doveva esserci, ha ricevuto una chiamata dal destino e ha risposto pronto: alla chiamata, non al suo essere portiere. La storia di Ionut Andrei Radu, l’interista di scorta che forse ha tolto lo scudetto a Inzaghi (e forse dovrà giocare anche a Udine), lega i lembi del calcio antico e i confini di una postmodernità piena di contraddizioni e vuoti. È una trama a suo modo romantica, perché vi dominano le debolezze umane e l’imperscrutabile sorte, ma è anche gelida: non offre remissioni. Una colpa che non si può emendare, soltanto scontare. Fine pena, forse mai".