Inter, raduno e ritiro ad Appiano: c’è la data. E per i nazionali ci sarà un plus di vacanza

Per l'Inter è il momento di pensare e programmare la prossima stagione

Per l'Inter è il momento di pensare e programmare la prossima stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la stagione 2022-23 dovrebbe cominciare ufficialmente il prossimo 6 luglio, con il raduno e il ritiro ad Appiano Gentile. "Simone Inzaghi e il suo staff ripartiranno probabilmente senza i nazionali, ai quali l’Inter sta pensando di dare una ulteriore settimana di vacanza proprio per gli impegni di questi giorni e anche come premio per la stagione intensa e lunghissima appena chiusa: stagione comunque positiva, che ha riportato in bacheca due titoli che mancavano da oltre dieci anni come la Supercoppa e la Coppa Italia, e che ha rivisto l’Inter affrontare la fase ad eliminazione diretta della Champions".