Inter, nessun problema per Bastoni. Col Napoli Ranocchia in pole, ma c’è un’alternativa

Inzaghi dovrà fare a meno di De Vrij per la sfida tra Inter e Napoli: Ranocchia favorito, ma anche l'ipotesi Dimarco con Bastoni centrale

"Tutti rientrati, ma non tutti in tempo per l’allenamento di ieri ad Appiano. Sanchez e Vidal sono infatti tornati a Milano in serata, mentre gli altri sudamericani hanno svolto una leggera seduta di scarico. Inzaghi ha riabbracciato in gruppo Bastoni (oltre a Dzeko). Sull’impiego del difensore dal primo minuto non sembrano esserci dubbi, anche perché in quel reparto c’è già un’assenza pesante come quella di De Vrij. Il posto dell’olandese dovrebbe essere comunque di Ranocchia. L’impiego del centrale umbro permetterebbe a Inzaghi non stravolgere il reparto andando a toccare troppe posizioni. L’alternativa, l’unica, è legata allo spostamento in zona centrale di Bastoni con Dimarco sul centro-sinistra. Il dubbio è ancora in piedi, ma Ranocchia è da considerare favorito. Pochi ballottaggi negli altri reparti: Perisic e Darmian hanno conquistato le due fasce, in mezzo Calhanoglu sarà il compagno di viaggio di Barella e Brozovic. E in ottica Champions il turnover sarà limitatissimo: almeno otto undicesimi giocheranno entrambe le partite", spiega La Gazzetta dello Sport.