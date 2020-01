Inter-Cagliari, le scelte di Conte: si rivede Ranocchia, chance per Dimarco. In attacco…

L’Inter di Antonio Conte debutta questa sera in Coppa Italia: i nerazzurri affrontano negli ottavi di finale il Cagliari. Tuttosport fa il punto sulla probabile formazione:

“Sugli esterni saranno indisponibili ancora D’Ambrosio e Asamoah, mentre a centrocampo sarà assente Gagliardini perché squalificato. La formazione che potrebbe disegnare Antonio Conte vedrà quindi delle modifiche ragionate. In porta dovrebbe essere confermato Handanovic, salvo clamorose sorprese. In difesa Godin dovrebbe essere favorito su Bastoni (che potrebbe giocare invece da titolare la prossima gara di campionato a Lecce). Al centro dei tre del reparto arretrato, si rivedrà Andrea Ranocchia, per consentire a De Vrij di rifiatare. Per Ranocchia si tratterà quasi di un debutto stagionale: il centrale ha finora giocato solo le due prime gare di campionato, con l’ultima apparizione che risale all’1 settembre proprio in occasione della vittoria dell’Inter a Cagliari in campionato.

Con Godin e Ranocchia tornerà protagonista, dopo aver saltato la gara con l’Atalanta per squalifica, anche Skriniar. Sulle fasce Lazaro e Dimarco dovrebbero dare il cambio a Candreva e Biraghi (sicuramente l’austriaco). A centrocampo ritorna l’ex Barella (stesso discorso fatto per Skriniar), insieme all’immancabile Brozovic e a Borja Valero. Vecino infatti non è al top, mentre Sensi, ancora in fase di ricerca della migliore condizione, dopo aver giocato 70 minuti sabato dovrebbe candidarsi per una staffetta come cambio a partita in corsa.

Davanti spazio al giovane Esposito, al fianco del quale agirà uno dei big: il più probabile, per caratteristiche fisiche e per aver già dimostrato contro il Genoa di essere affiatatissimo con il baby, è Lukaku, ma anche qui c’è da aspettarsi una staffetta con Lautaro a gara in corso“.