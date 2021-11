Inter-Raspadori, questa l’intenzione del Sassuolo. Gds: “La situazione è chiara”

Nonostante l'inizio di stagione complicato, l'attaccante del Sassuolo è sempre nel mirino dell'Inter

Altro giovane attaccante interessante è Julian Alvarez su cui hanno messo gli occhi le big italiane ed europee. "La Juve non ha deciso per ora di mandare emissari in Argentina per studiarlo dal vivo, gli apprezzamenti si fermano qui, pausa di riflessione. E c’è una spiegazione: Alvarez ha una clausola da 20 milioni e un contratto in scadenza tra 14 mesi scarsi. Siccome è riconoscente al River, vorrebbe prima rinnovare e poi andare, questa - almeno oggi - è la strategia. I suoi agenti incontreranno il club tra poche settimane, da quel momento in poi si capirà meglio se e come intervenire".