Altobelli: “Inter alla pari col Real. Sono fiducioso. Non avrei tolto Lautaro”

L'ex attaccante nerazzurro ha detto la sua sulla gara del Meazza, su come ha visto i nerazzurri e i cambi di Inzaghi

L'ex Inter Alessandro Altobelli ha parlato della sconfitta dell'Inter in CL ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. «I nerazzurri hanno dimostrato di essere una buona squadra, il calo è arrivato nel finale dopo diverse possibilità di andare in vantaggio. Il Real ha trovato il colpo, ci ha creduto forse di più alla fine. Ma l'Inter se l'è giocata alla pari».

«I cambi? Stimo Inzaghi ed è facile parlare dopo ma io non avrei tolto Lautaro perché è troppo importante, forse con Correa potevano sfruttare al meglio le ripartenze. Ha vinto lo Sheriff? Mi ha sorpreso per qualità e intensità di gioco però l'Inter è superiore anche allo Shakhtar e deve dimostrarlo per centrare gli ottavi. Ho fiducia», ha concluso l'ex attaccante interista.