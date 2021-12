Gds – Ci sono due aspetti in cui l’Inter deve crescere. Questa sera arriverà…

In casa Inter c'è voglia di rivincita dopo la sconfitta dell'andata arrivata nel finale dopo aver dominato per più di un'ora

"Ma al netto della sconfitta, il ricordo di quella prestazione è la spinta migliore, è la dimostrazione che volendo si può fare, che l'Inter sa come mettere in difficoltà il Real Madrid", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Gestione del pallone, capacità di concedere il meno possibile ripartenze. Ma soprattutto, la forza nel trasformare il più possibile in conclusioni le potenziali occasioni da rete che capiteranno. Se ci sono due aspetti in cui l’Inter deve ancora crescere, sono proprio questi due: la trasformazione delle azioni costruite ma ancor prima la precisione nel penultimo passaggio, quello che di fatto crea la chance vera e propria. Stasera servirà il mix perfetto, in questo senso. All’Inter questo killer instinct è mancato spesso, in Champions League: per un’impresa, perché tale sarebbe vincere a Madrid, non c’è spazio per l’approssimazione".