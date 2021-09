Inter-Real Madrid, Ancelotti intenzionato a dare fiducia a Gutierrez

Assente Mendy, il giovane laterale del Real Madrid ha superato nelle gerarchie Marcelo e si candida per una maglia da titolare

Dopo il pareggio in casa della Sampdoria, l'Inter sarà di nuovo in campo mercoledì contro il Real Madrid. Per il debutto stagionale in Champions League, Ancelotti sta pensando di far esordire nella competizione europea Miguel Gutierrez, già titolare contro il Betis.